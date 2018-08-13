июль 2018
август 2018
Бразилия. Серия А 2018, 18 тур
США. МЛС 2018
13 августа, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 3 тур
13 августа, понедельник
09:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 3 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 4 тур
13 августа, понедельник
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 5 тур
13 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2018, 18 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 1 тур
13 августа, понедельник
21:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 1 тур
13 августа, понедельник
22:15
Матч завершен