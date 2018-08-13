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    Расписание матчей 13-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 18 тур
    13 августа, понедельник
    01:00
    Гремио
    4:0
    Витория
    Матч завершен
    13 августа, понедельник
    01:00
    Палмейрас
    1:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    13 августа, понедельник
    03:00
    Ди Си Юнайтед
    3:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    13 августа, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    2:1
    Даллас
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 3 тур
    13 августа, понедельник
    09:00
    Уфа (мол)
    0:4
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 3 тур
    13 августа, понедельник
    17:30
    Уфа
    0:1
    Краснодар
    Матч завершен
    13 августа, понедельник
    20:00
    Рубин
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 4 тур
    13 августа, понедельник
    19:00
    Богемианс 1905
    0:1
    Баник
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 5 тур
    13 августа, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    1:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 18 тур
    13 августа, понедельник
    20:00
    Хаугесунд
    1:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 1 тур
    13 августа, понедельник
    21:45
    Кайсериспор
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 1 тур
    13 августа, понедельник
    22:15
    Портимоненси
    0:2
    Боавишта
    Матч завершен
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