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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 13 августа 2018
Уфа
13.08.2018, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
86'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
90'
+3
Вторая желтая
К. Рамирес
86'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
В. Классон
Желтая карточка
О. Ваньек
37'
35'
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
К. Карп
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
94
Вандерсон
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
39
Ари
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
5
Йокич
55
Карп
33
Сухов
90
Ваньек
29
Пауревич
10
Обляков
44
Игбун
4-4-1-1
33
Крицюк
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
10
Мамаев
7
Классон
18
Игнатьев
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
94
Вандерсон
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
94
Вандерсон
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Уфа - Краснодар
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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