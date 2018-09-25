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    Расписание матчей 25-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 26 тур
    25 сентября, вторник
    02:00
    Васко да Гама
    2:1
    Баия
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    02:00
    Шапекоэнсе
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    25 сентября, вторник
    13:00
    Динамо
    0:2
    Оренбург
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    18:00
    Нефтехимик
    2:3
    Урал
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 5 тур
    25 сентября, вторник
    19:30
    Вердер
    3:1
    Герта
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:30
    Бавария
    1:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:30
    Ганновер-96
    1:3
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:30
    Фрайбург
    1:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 7 тур
    25 сентября, вторник
    20:00
    Монако
    0:1
    Анжер
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    20:00
    Нант
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    22:00
    Тулуза
    2:3
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 6 тур
    25 сентября, вторник
    21:00
    Эспаньол
    1:0
    Эйбар
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    22:00
    Реал Сосьедад
    2:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    23:00
    Атлетико
    3:0
    Уэска
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 8 тур
    25 сентября, вторник
    21:00
    Грассхоппер
    0:2
    Тун
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
    25 сентября, вторник
    21:45
    Вулверхэмптон
    0:0
    (1:3)п
    Лестер
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Оксфорд
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Бертон Альбион
    2:1
    Бернли
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Блэкпул
    2:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Борнмут
    3:2
    Блэкберн
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Миллуолл
    1:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    2:2
    (3:4)п
    Мидлсбро
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    21:45
    Уикомб Уондерерс
    3:4
    Норвич Сити
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    2:2
    (7:8)п
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    25 сентября, вторник
    22:00
    Вест Бромвич
    0:3
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 6 тур
    25 сентября, вторник
    22:00
    Интер
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
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