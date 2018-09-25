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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 25 сентября 2018
Блэкпул
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
90'
Д. Спиринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 1:0!
Д. Спиринг
90'
22'
Желтая карточка
О. Какай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Блэкпул
33
Марк Ховард
ВР
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
3-1
33
Ховард
8
Спиринг
7
О'Салливан
24
Фини
30
Дельфунесо
3-2-1-1-2
13
Ингрэм
37
Ляйстнер
15
Баптисте
5
Кэмерон
26
Осайи-Самуэль
21
Бидуэлл
21
Луонго
22
Вшолек
21
Уэллс
10
Хемед
Остались в запасе
Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Блэкпул - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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