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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 25 сентября 2018
Бавария
25.09.2018, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
48'
А. Роббен
87'
Ф. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
87'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гетце
Пас отдал
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
Т. Алькантара
77'
73'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
С. Гнабри
48'
Желтая карточка
Р. Саншеш
30'
19'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
Л. Горецка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Нойер
25
Зюле
15
Хуммельс
6
Киммих
88
Мартинес
8
Саншеш
27
Горецка
10
Роббен
7
Гнабри
2
Вагнер
13
Мюллер
4-1-3-1-1
16
Люте
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
30
Моравек
30
Каюби
10
Байер
28
Хан
11
Грегоритч
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Бавария - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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