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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Норвич Сити
Уиком Уондерерс - Норвич Сити: обзор матча 25 сентября 2018
Уиком Уондерерс
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 4
Завершен
Норвич Сити
61'
С. Саундерс (П)
12'
Д. Роудс
14'
Д. Роудс
41'
Т. Трибулл
51'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиком Уондерерс - Норвич Сити
ГОЛ с пенальти! 1:4!
С. Саундерс
61'
51'
ГОЛ! 0:4!
Д. Роудс
Пас отдал
Э. Буэндия
41'
ГОЛ! 0:3!
Т. Трибулл
Пас отдал
Э. Буэндия
Желтая карточка
С. Саундерс
15'
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Уиком Уондерерс - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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20.10.2026
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2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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