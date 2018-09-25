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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 25 сентября 2018
Монако
25.09.2018, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
27'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
83'
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
Р. Фалькао
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Баокен
13'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
39
Хенрикс
14
Аолу
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Головин
7
Грандсир
9
Фалькао
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Монако
Анжер
96
Кевин Н'Дорам
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монако - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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