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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 25 сентября 2018
Вердер
25.09.2018, вторник, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Герта
11'
М. Харник
45'
М. Велькович
66'
М. Крузе (П)
53'
Я. Дилросун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Крузе
66'
65'
Желтая карточка
К. Рекик
Желтая карточка
Н. Шахин
61'
53'
ГОЛ! 2:1!
Я. Дилросун
Пас отдал
В. Ибишевич
ГОЛ! 2:0!
М. Велькович
Пас отдал
Н. Шахин
45'
21'
Желтая карточка
Я. Дилросун
16'
Желтая карточка
В. Лазаро
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Юя Осако
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вердер
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-1-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
10
Крузе
22
Харник
10
Осако
3-3-2-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Штарк
19
Лазаро
10
Майер
21
Платтенхардт
8
Дуда
24
Дилросун
11
Ибишевич
10
Дардаи
Остались в запасе
Вердер
Герта
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вердер - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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