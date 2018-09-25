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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Уэска
Атлетико - Уэска: обзор матча 25 сентября 2018
Атлетико
25.09.2018, вторник, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Уэска
16'
А. Гризманн
29'
Т. Парти
33'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Уэска
69'
Замена
К. Акапо
️️️️
Луизиньо
67'
Желтая карточка
Д. Мусто
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Д. Коста
65'
56'
Замена
Л. Авила
️️️️
С. Лонго
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Гризманн
53'
46'
Замена
Х. Агилера
️️️️
К. Эрнандес
45'
Желтая карточка
Р. Семеду
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Х. Хименес
39'
ГОЛ! 3:0!
Коке
Пас отдал
Т. Лемар
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Парти
Пас отдал
А. Корреа
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Коста
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Карлос Исаак
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
2
Исаак
6
Коке
18
Парти
18
Лемар
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
4-2-1-3
1
Вернер
21
Мирамон
3
Этчейта
35
Семеду
16
Луизиньо
18
Мусто
16
Мелеро
7
Феррейро
9
Эрнандес
9
Лонго
11
Гальяр
19
Коста
10
Мартинш
10
Мартинш
19
Коста
20
Хименес
21
Эрнандес
21
Эрнандес
20
Хименес
7
Гризманн
9
Калинич
9
Калинич
7
Гризманн
16
Луизиньо
29
Акапо
29
Акапо
16
Луизиньо
9
Эрнандес
5
Агилера
5
Агилера
9
Эрнандес
9
Лонго
6
Авила
6
Авила
9
Лонго
Остались в запасе
Атлетико
Уэска
1
Антонио Адан
ВР
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Роберто Сантамария
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Лео Франко
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Роберто Сантамария
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лео Франко
Статистика матча Атлетико - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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