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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Блэкберн
Борнмут - Блэкберн: обзор матча 25 сентября 2018
Борнмут
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Блэкберн
14'
Д. Станислас
72'
А. Армстронг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Блэкберн
77'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Армстронг
Желтая карточка
Т. Мингс
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
С. Фрэнсис
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Мингс
2
Фрэнсис
8
Пью
16
Сурман
4
Кук
19
Станислас
11
Муссе
9
Дефо
4-4-2
1
Райя
24
Ньямб
17
Белл
4
Малгрю
30
Эванс
17
Беннетт
21
Смолвуд
26
Ленихэн
23
Дак
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Борнмут
Блэкберн
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Борнмут - Блэкберн
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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