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Динамо Брл - Оренбург
Динамо Брл - Оренбург: обзор матча 25 сентября 2018
Динамо Брл
25.09.2018, вторник, 13:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Брл - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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1 : 2
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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25.10.2026
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Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
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