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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Фулхэм
Миллуолл - Фулхэм: обзор матча 25 сентября 2018
Миллуолл
25.09.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Фулхэм
67'
С. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Фулхэм
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Кристи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-3-2
13
Амос
2
Ромео
17
Уэбстер
5
Купер
3
Мередит
6
Уилльямс
38
Скалак
18
Леонард
17
Уоллес
20
Морисон
9
Брэдшоу
3-3-3-1
31
Фабри
26
Моусон
12
Чамберс
23
Ле Марша
29
Кристи
75
Сиссе
30
Сессеньон
99
Ангисса
11
Айите
10
Йохансен
33
Камара
Остались в запасе
Миллуолл
Фулхэм
Статистика матча Миллуолл - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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