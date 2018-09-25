Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 25 сентября 2018
Манчестер Юнайтед
25.09.2018, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Дерби Каунти
3'
Х. Мата
90+5'
М. Феллайни
59'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
М. Феллайни
90'
+5
Красная карточка
С. Ромеро
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Желтая карточка
Д. Лингард
54'
49'
Желтая карточка
К. Форсит
25'
Желтая карточка
М. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Лингард
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
3-2-2-2
44
Ромеро
15
Янг
3
Байи
4
Джонс
18
Матич
21
Эррера
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
3-2-2-2
33
Карсон
2
Богль
3
Форсит
36
Кио
7
Брайсон
4
Джонсон
10
Уилсон
7
Маунт
10
Беннетт
35
Наджент
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+