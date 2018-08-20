июль 2018
август 2018
Бразилия. Серия А 2018, 19 тур
20 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
20 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2018
20 августа, понедельник
02:30
Матч завершен
20 августа, понедельник
05:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 18 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 5 тур
Германия. Кубок (2018/2019), 1/32 финала
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 4 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 6 тур
Норвегия. Элитсериен 2018, 19 тур
20 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 1 тур
Испания. Примера (2018/2019), 1 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 1 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 2 тур
20 августа, понедельник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 2 тур
20 августа, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 2 тур
20 августа, понедельник
22:15
Матч завершен