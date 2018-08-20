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    Расписание матчей 20-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 19 тур
    20 августа, понедельник
    01:00
    Америка Минейро
    0:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    01:00
    Сан-Паулу
    2:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    20 августа, понедельник
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    05:00
    Лос-Анджелес
    2:0
    Колорадо
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 18 тур
    20 августа, понедельник
    18:15
    Торпедо
    1:2
    Гомель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 5 тур
    20 августа, понедельник
    19:00
    Сигма
    1:4
    Баник
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2018/2019), 1/32 финала
    20 августа, понедельник
    19:30
    Падерборн
    2:1
    Ингольштадт
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    19:30
    Энерги
    1:1
    (3:5)п
    Фрайбург
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    19:30
    Айнтрахт
    1:2
    Герта
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    21:45
    Гройтер Фюрт
    1:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 4 тур
    20 августа, понедельник
    19:30
    Динамо
    3:0
    Уфа
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    20 августа, понедельник
    20:00
    Хорсенс
    0:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 19 тур
    20 августа, понедельник
    20:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 1 тур
    20 августа, понедельник
    21:00
    Химнастик
    1:1
    Тенерифе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 1 тур
    20 августа, понедельник
    21:00
    Валенсия
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    20 августа, понедельник
    23:00
    Атлетик
    2:1
    Леганес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 1 тур
    20 августа, понедельник
    21:30
    Аталанта
    4:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 2 тур
    20 августа, понедельник
    21:45
    Касымпаша
    2:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 2 тур
    20 августа, понедельник
    22:00
    Кристал Пэлас
    0:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 2 тур
    20 августа, понедельник
    22:15
    Витория Гимараеш
    0:1
    Фейренсе
    Матч завершен
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