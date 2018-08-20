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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леганес
Атлетик - Леганес: обзор матча 20 августа 2018
Атлетик
20.08.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
26'
П. Ноласкоайн
90+3'
И. Муньяин
32'
Х. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леганес
Желтая карточка
И. Муньяин
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сусаета
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Сантос
80'
Желтая карточка
Х. Сильва
Желтая карточка
Р. Гарсия
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
54'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Желтая карточка
Ю. Бершиче
52'
40'
Желтая карточка
Р. Гарсия
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сильва
ГОЛ! 1:0!
П. Ноласкоайн
Пас отдал
М. Сусаета
26'
Желтая карточка
Е. Альварес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леганес
24
Хуанфран
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетик
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
18
де Маркос
5
Ноласкоайн
14
Сусаета
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-2-2
24
Хуанфран
22
Сиовас
6
Муньос
33
Сильва
15
Гарсия
6
Гумбау
14
Эрасо
21
Перес
9
Каррийо
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Атлетик
Леганес
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Атлетик - Леганес
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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