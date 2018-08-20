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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 20 августа 2018
Айнтрахт
20.08.2018, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Герта
38'
М. Платтенхардт
83'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Герта
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
54'
Желтая карточка
В. Лазаро
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Платтенхардт
22'
Желтая карточка
О. Дуда
Начало матча
Статистика матча Айнтрахт - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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