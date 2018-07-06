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    Расписание матчей 06-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 17 тур
    6 июля, пятница
    16:00
    Кайрат
    4:0
    Иртыш
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1/4 финала
    6 июля, пятница
    17:00
    Уругвай
    0:2
    Франция
    Матч завершен
    6 июля, пятница
    21:00
    Бразилия
    1:2
    Бельгия
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 15 тур
    6 июля, пятница
    19:00
    БАТЭ
    2:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
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