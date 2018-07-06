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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Франция
Уругвай - Франция: обзор матча 06 июля 2018
Уругвай
06.07.2018, пятница, 17:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Франция
40'
Р. Варан
61'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Франция
90'
+3
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
88'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Мбаппе
80'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
К. Толиссо
Замена
Д. Урретавискайя
️️️️
Н. Нандес
73'
Желтая карточка
К. Родригес
69'
69'
Желтая карточка
К. Мбаппе
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Толиссо
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Стуани
59'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Бентанкур
59'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варан
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
Р. Бентанкур
38'
33'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
12
Корентен Толиссо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
4-1-3-2
23
Муслера
17
Лаксальт
2
Хименес
3
Годин
22
Касерес
14
Торрейра
8
Нандес
6
Бентанкур
5
Весино
11
Стуани
9
Суарес
4-1-2-3
1
Льорис
15
Павар
4
Варан
5
Умтити
21
Эрнандес
13
Канте
12
Толиссо
6
Погба
9
Жиру
7
Гризманн
10
Мбаппе
6
Бентанкур
7
Родригес
7
Родригес
6
Бентанкур
8
Нандес
20
Урретавискайя
20
Урретавискайя
8
Нандес
11
Стуани
18
Гомес
18
Гомес
11
Стуани
12
Толиссо
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
12
Толиссо
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
10
Мбаппе
7
Дембеле
7
Дембеле
10
Мбаппе
Остались в запасе
Уругвай
Франция
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Уругвай - Франция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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