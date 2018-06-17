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    Расписание матчей 17-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 14 тур
    17 июня, воскресенье
    14:00
    Астана
    3:0
    Иртыш
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    16:00
    Акжайык
    1:2
    Кайрат
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    16:00
    Атырау
    0:2
    Тобол
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    16:00
    Кайсар
    0:0
    Жетысу
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    18:00
    Актобе
    3:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1 тур, группа E
    17 июня, воскресенье
    15:00
    Коста-Рика
    0:1
    Сербия
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    21:00
    Бразилия
    1:1
    Швейцария
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 12 тур
    17 июня, воскресенье
    16:45
    Шахтер
    4:0
    Дняпро
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    18:45
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Днепр
    Матч завершен
    17 июня, воскресенье
    20:45
    Неман
    2:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1 тур, группа F
    17 июня, воскресенье
    18:00
    Германия
    0:1
    Мексика
    Матч завершен
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