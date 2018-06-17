Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Швейцария
Бразилия - Швейцария: обзор матча 17 июня 2018
Бразилия
17.06.2018, воскресенье, 21:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
20'
Ф. Коутиньо
50'
С. Цубер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Швейцария
87'
Замена
М. Ланг
️️️️
Ш. Лихтштайнер
80'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Жезус
80'
71'
Замена
Д. Закария
️️️️
В. Бехрами
68'
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Паулиньо
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Фернандиньо
️️️️
Каземиро
60'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Шакири
Желтая карточка
Каземиро
47'
31'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
8
Фред
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Тайсон
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Марсело
3
Миранда
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
15
Паулиньо
10
Неймар
11
Коутиньо
10
Виллиан
18
Жезус
4-2-2-1-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
15
Джемаили
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
5
Каземиро
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
5
Каземиро
15
Паулиньо
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Паулиньо
18
Жезус
20
Фирмино
20
Фирмино
18
Жезус
2
Лихтштайнер
6
Ланг
6
Ланг
2
Лихтштайнер
11
Бехрами
6
Закария
6
Закария
11
Бехрами
9
Сеферович
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Сеферович
Остались в запасе
Бразилия
Швейцария
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
8
Фред
ЦП
7
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
8
Фред
ЦП
7
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Бразилия - Швейцария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
Новости команд
Все
Бразилия
Швейцария
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Сингапур – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Ромарио снова потребовал уволить Анчелотти из сборной Бразилии: «Другой тренер справится лучше»
17 ноября
1
Сингапур – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+