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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Коста-Рика - Сербия
Коста-Рика - Сербия: обзор матча 17 июня 2018
Коста-Рика
17.06.2018, воскресенье, 15:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
56'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коста-Рика - Сербия
90'
+8
Желтая карточка
А. Прийович
90'
Замена
А. Прийович
️️️️
А. Митрович
83'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Тадич
Замена
Д. Колиндрес
️️️️
Д. Гусман
73'
70'
Замена
Ф. Костич
️️️️
А. Льяич
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Уренья
66'
Замена
К. Боланьос
️️️️
Й. Венегас
60'
59'
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Д. Гусман
56'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Желтая карточка
Ф. Кальво
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
2
Джонни Акоста
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Давид Гусман
ЦП
10
Брайан Руис
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Сербия
3
Душко Тошич
ВР
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
13
Родни Уоллес
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
9
Даниэль Колиндрес
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
4-3-2
2
Акоста
3
Гонсалес
6
Дуарте
15
Кальво
16
Гамбоа
11
Венегас
5
Боргес
20
Гусман
21
Уренья
10
Руис
3-1-2-2-1
3
Тошич
4
Миленкович
6
Иванович
4
Коларов
21
Матич
4
Миливойевич
20
Милинкович-Савич
22
Льяич
10
Тадич
9
Митрович
20
Гусман
9
Колиндрес
9
Колиндрес
20
Гусман
11
Венегас
7
Боланьос
7
Боланьос
11
Венегас
21
Уренья
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
21
Уренья
10
Тадич
2
Рукавина
2
Рукавина
10
Тадич
22
Льяич
11
Костич
11
Костич
22
Льяич
9
Митрович
8
Прийович
8
Прийович
9
Митрович
Остались в запасе
Коста-Рика
Сербия
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
13
Родни Уоллес
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Оскар Рамирес
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
13
Родни Уоллес
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Коста-Рика - Сербия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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