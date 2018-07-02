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    Расписание матчей 02-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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    США. МЛС 2018
    2 июля, понедельник
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1/8 финала
    2 июля, понедельник
    17:00
    Бразилия
    2:0
    Мексика
    Матч завершен
    2 июля, понедельник
    21:00
    Бельгия
    3:2
    Япония
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 15 тур
    2 июля, понедельник
    19:00
    Лиллестрем
    1:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
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