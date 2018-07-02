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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Ванкувер Уайткепс - Колорадо: обзор матча 02 июля 2018
Ванкувер Уайткепс
02.07.2018, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Колорадо
33'
Желтая карточка
Э. Кастильо
16'
Желтая карточка
Д. Прайс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
21
Аарон Маунд
ЦЗ
6
Али Газаль
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
2-2-2
12
Роу
4
Уостон
5
Франклин
8
Мартинс
20
Ши
9
Камара
20
Мескида
3-1-1-2
1
Ховард
21
Кастильо
44
Сьеберг
15
Смит
19
Прайс
19
Николсон
10
Боли
20
Мэйсон
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
21
Аарон Маунд
ЦЗ
6
Али Газаль
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
18
Зак МакМат
ВР
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
21
Аарон Маунд
ЦЗ
6
Али Газаль
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Колорадо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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