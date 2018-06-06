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    Расписание матчей 06-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 10 тур
    6 июня, среда
    03:30
    Сан-Паулу
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    6 июня, среда
    16:00
    Чехия
    1:0
    Нигерия
    Матч завершен
    6 июня, среда
    20:00
    Белоруссия
    1:1
    Венгрия
    Матч завершен
    6 июня, среда
    20:00
    Норвегия
    1:0
    Панама
    Матч завершен
    6 июня, среда
    21:45
    Бельгия
    3:0
    Египет
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 1/2 финала, первый матч
    6 июня, среда
    21:30
    Нумансия
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
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