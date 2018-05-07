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    Расписание матчей 07-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 18 тур
    7 мая, понедельник
    00:00
    Зенит
    0:3
    Арарат-Армения
    Тех. поражение
    США. МЛС 2018
    7 мая, понедельник
    00:01
    Орландо Сити
    3:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 4 тур
    7 мая, понедельник
    01:00
    Гремио
    5:1
    Сантос
    Матч завершен
    7 мая, понедельник
    01:00
    Спорт Ресифи
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 29 тур
    7 мая, понедельник
    13:30
    Анжи (мол)
    0:2
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 20 тур
    7 мая, понедельник
    14:30
    Динамо
    1:1
    Чита
    Матч завершен
    7 мая, понедельник
    15:00
    Иртыш
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 33 тур
    7 мая, понедельник
    16:30
    Кубань-2
    3:1
    Ангушт
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 24 тур
    7 мая, понедельник
    17:00
    Алания
    2:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 19 тур
    7 мая, понедельник
    18:30
    Динамо Бр
    1:1
    Калуга
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    7 мая, понедельник
    19:00
    Панатинаикос
    1:2
    Ксанти
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 6 тур
    7 мая, понедельник
    19:30
    Днепр
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 29 тур
    7 мая, понедельник
    19:30
    Анжи
    0:2
    Ахмат
    Матч завершен
    7 мая, понедельник
    19:30
    Рубин
    0:0
    Уфа
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 7 тур, группа A
    7 мая, понедельник
    20:00
    Мидтьюлланд
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 8 тур
    7 мая, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:2
    Мольде
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 32 тур
    7 мая, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    7 мая, понедельник
    20:00
    Гезтепе
    0:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 38 тур
    7 мая, понедельник
    22:00
    Гранада
    0:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 36 тур
    7 мая, понедельник
    22:00
    Леганес
    0:3
    Леванте
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 33 тур
    7 мая, понедельник
    22:00
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
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