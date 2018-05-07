апрель 2018
май 2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 18 тур
7 мая, понедельник
00:00
Тех. поражение
США. МЛС 2018
7 мая, понедельник
00:01
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2018, 4 тур
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 29 тур
7 мая, понедельник
13:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 20 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 33 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 24 тур
7 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 19 тур
Греция. Суперлига (2017/2018), 30 тур
7 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 6 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 29 тур
Дания. Плей-офф (2017/2018), 7 тур, группа A
7 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2018, 8 тур
7 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2017/2018), 32 тур
7 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
7 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 38 тур
7 мая, понедельник
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 36 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 33 тур
7 мая, понедельник
22:00
Матч завершен