Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Пасуш де Феррейра - Риу Аве: обзор матча 07 мая 2018
Пасуш де Феррейра
07.05.2018, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Риу Аве
88'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Желтая карточка
Ж. Гойс
85'
Желтая карточка
Рикарду
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Рафаэль Дефенди
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
13
Жоао Гойс
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
16
Шавьер
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Риу Аве
1
Кассио
ВР
46
Марсело
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Тарантини
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Пасуш де Феррейра
94
Бруно Сантос
ЦЗ
Риу Аве
31
Георгий Макаридзе
ВР
11
Нуну Сантуш
ЦФ
4-1
1
Дефенди
20
Феррейра
19
Рикарду
22
Виейра
13
Гойс
16
Шавьер
2-2
1
Кассио
46
Марсело
20
Монте
8
Тарантини
7
Новейш
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
94
Бруно Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
31
Георгий Макаридзе
ВР
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
94
Бруно Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Риу Аве
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+