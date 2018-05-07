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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 07 мая 2018
Бешикташ
07.05.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
31'
Д. Тошич
45'
Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
90'
Вторая желтая
У. Булут
85'
Желтая карточка
У. Булут
Вторая желтая
Д. Тошич
61'
ГОЛ! 2:0!
Адриано
Пас отдал
Р. Бабел
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тошич
Пас отдал
Р. Куарежма
31'
30'
Желтая карточка
С. Баджи
Желтая карточка
Д. Тошич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Кайсериспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Фабри
3
Адриано
6
Тошич
21
Вида
77
Генюл
17
Медель
30
Арслан
94
Талиска
19
Вагнер Лав
8
Бабел
7
Куарежма
3-3-2
1
Лунг
89
Тюран
27
Кана-Бийик
50
Кучер
9
Тюрук
10
Болдрин
25
Баджи
20
Мендес
9
Булут
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Вильям
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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