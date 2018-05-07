Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 07 мая 2018
Рубин
07.05.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
83'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
76'
Замена
П. Аликин
️️️️
Д. Живоглядов
61'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Подберезкин
59'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
57'
Желтая карточка
О. Кузьмин
54'
46'
Замена
Д. Тумасян
️️️️
А. Никитин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-1-4-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
44
Навас
13
Гранат
23
Кузьмин
88
Камболов
17
Коновалов
16
Нобоа
92
Подберезкин
71
Попов
20
Азмун
3-3-1-1-2
31
Беленов
27
Живоглядов
4
Никитин
24
Неделчару
89
Стоцкий
29
Пауревич
5
Йокич
10
Салатич
10
Обляков
44
Игбун
8
Сысуев
92
Подберезкин
61
Карадениз
61
Карадениз
92
Подберезкин
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
4
Никитин
34
Тумасян
34
Тумасян
4
Никитин
27
Живоглядов
3
Аликин
3
Аликин
27
Живоглядов
Остались в запасе
Рубин
Уфа
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
Рубин
Уфа
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
20:44
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
20:44
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+