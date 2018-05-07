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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Леванте
Леганес - Леванте: обзор матча 07 мая 2018
Леганес
07.05.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 3
Завершен
Леванте
55'
Х. Луис Моралес
59'
Э. Барди
77'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Леванте
Желтая карточка
Омар
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
Коке
Пас отдал
Р. Марти
Желтая карточка
Д. Рико
74'
Желтая карточка
У. Бустинса
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
Красная карточка
Х. Сальдуа
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Джейсон
Желтая карточка
Н. Амрабат
40'
35'
Желтая карточка
Джейсон
Желтая карточка
Р. Перес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Леванте
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-3
13
Чампанье
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Сальдуа
6
Гумбау
14
Эрасо
21
Перес
12
Бове
39
Амрабат
25
Эль-Жар
4-2-2-2
13
Ойер
23
Коке
5
Чема
21
Поштиго
13
Луна
8
Лерма
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
25
Моралес
9
Боатенг
Остались в запасе
Леганес
Леванте
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леганес - Леванте
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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