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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 07 мая 2018
Гранада
07.05.2018, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 38 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
62'
Бебе
68'
О. Трехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
78'
Желтая карточка
А. Ба
68'
ГОЛ! 0:2!
О. Трехо
Пас отдал
А. Эмбарба
62'
ГОЛ! 0:1!
Бебе
42'
Желтая карточка
Байано
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Хави Варас
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Байано
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
3-1-1-2
91
Бриноли
3
Мартинес
20
Санер
16
Диас
19
Монторо
11
Мачис
7
Агра
20
Рамос
3-1-3
1
Гарсия
2
Байано
30
Ба
5
Дорадо
8
Лопес
23
Эмбарба
8
Трехо
12
Бебе
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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