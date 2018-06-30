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    Расписание матчей 30-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    30 июня, суббота
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    0:1
    Даллас
    Матч завершен
    30 июня, суббота
    23:30
    Сиэтл
    2:3
    Портленд
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 16 тур
    30 июня, суббота
    13:00
    Астана
    5:3
    Ордабасы
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 14 тур
    30 июня, суббота
    16:45
    Ислочь
    0:1
    Слуцк
    Матч завершен
    30 июня, суббота
    18:45
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    30 июня, суббота
    20:45
    Неман
    2:2
    Минск
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 1/8 финала
    30 июня, суббота
    17:00
    Франция
    4:3
    Аргентина
    Матч завершен
    30 июня, суббота
    21:00
    Уругвай
    2:1
    Португалия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 15 тур
    30 июня, суббота
    19:00
    Волеренга
    2:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
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