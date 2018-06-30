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Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Португалия
Уругвай - Португалия: обзор матча 30 июня 2018
Уругвай
30.06.2018, суббота, 21:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Португалия
7'
Э. Кавани
62'
Э. Кавани
55'
Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Португалия
90'
+4
Желтая карточка
К. Роналду
85'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Ж. Мариу
Замена
К. Санчес
️️️️
Н. Нандес
81'
Замена
К. Стуани
️️️️
Э. Кавани
74'
73'
Замена
А. Силва
️️️️
Г. Гедеш
Травма
Э. Кавани
69'
65'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
А. Силва
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Бентанкур
63'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Р. Бентанкур
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
Пепе
Пас отдал
Р. Геррейру
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Суарес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЛП
5
Матиас Весино
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЛП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
5
Карлос Санчес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
4
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-2-2-2
23
Муслера
17
Лаксальт
3
Годин
2
Хименес
22
Касерес
5
Весино
14
Торрейра
6
Бентанкур
8
Нандес
21
Кавани
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
15
Перейра
6
Фонте
3
Пепе
5
Геррейру
14
Карвалью
23
Силва
17
Мариу
10
Силва
7
Гедеш
7
Роналду
6
Бентанкур
7
Родригес
7
Родригес
6
Бентанкур
8
Нандес
5
Санчес
5
Санчес
8
Нандес
21
Кавани
11
Стуани
11
Стуани
21
Кавани
17
Мариу
4
Фернандеш
4
Фернандеш
17
Мариу
7
Гедеш
9
Силва
9
Силва
7
Гедеш
23
Силва
20
Куарежма
20
Куарежма
23
Силва
Остались в запасе
Уругвай
Португалия
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
18
Желсон Мартинш
ПВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
16
Макси Перейра
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
18
Желсон Мартинш
ПВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Уругвай - Португалия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Россия 1
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