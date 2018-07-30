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    Расписание матчей 30-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    30 июля, понедельник
    00:01
    Сиэтл
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    04:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    4:3
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 16 тур
    30 июля, понедельник
    01:00
    Сантос
    0:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 1 тур
    30 июля, понедельник
    09:00
    Уфа (мол)
    1:4
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Международный кубок чемпионов 2018
    30 июля, понедельник
    14:30
    ПСЖ
    3:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/128 финала
    30 июля, понедельник
    16:30
    Челябинск
    0:0
    (5:4)п
    Носта
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Звезда
    3:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Знамя Труда
    2:2
    (5:4)п
    Строгино
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Металлург Л
    1:0
    Салют
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Химик-Арсенал
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Звезда
    2:3
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Химик-Август
    2:3
    Волга
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:00
    Лада Д
    2:2
    (5:6)п
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    17:30
    Спартак-Нальчик
    0:4
    Алания
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:00
    Машук-КМВ
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:00
    Волгарь
    2:1
    Легион
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:00
    Квант
    3:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:00
    Сокол
    2:3
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:30
    КАМАЗ
    2:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:30
    Калуга
    2:1
    Велес
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:30
    Луки-Энергия
    1:0
    Псков-747
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    18:30
    Черноморец
    2:0
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    19:00
    Дружба
    1:1
    (4:3)п
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    19:00
    Зоркий
    3:2
    Коломна
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    19:00
    Сатурн
    1:2
    Текстильщик
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    19:30
    Чайка
    5:0
    СКА
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    19:30
    Торпедо
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    30 июля, понедельник
    20:00
    Муром
    0:2
    Рязань
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 1 тур
    30 июля, понедельник
    18:00
    Уфа
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 2 тур
    30 июля, понедельник
    19:00
    Виктория
    1:0
    Слован
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 3 тур
    30 июля, понедельник
    20:00
    Вайле
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
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