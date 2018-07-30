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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 30 июля 2018
Уфа
30.07.2018, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
Пенальти не реализован!
С. Игбун
90'
+4
Замена
О. Ваньек
️️️️
И. Обляков
86'
Желтая карточка
Д. Тумасян
81'
Замена
А. Засеев
️️️️
К. Фатай
78'
Желтая карточка
С. Игбун
77'
67'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Эдер
Желтая карточка
И. Неделчару
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
3-3-1-1-2
31
Беленов
3
Аликин
24
Неделчару
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
33
Сухов
10
Салатич
10
Обляков
44
Игбун
7
Фатай
4-2-1-1-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
4
Кверквелия
31
Рыбус
27
Денисов
6
Баринов
99
Фернандеш
59
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
7
Фатай
13
Засеев
13
Засеев
7
Фатай
10
Обляков
90
Ваньек
90
Ваньек
10
Обляков
24
Эдер
21
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Уфа - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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