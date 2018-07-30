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Зоркий - Коломна
Зоркий - Коломна: обзор матча 30 июля 2018
Зоркий
30.07.2018, понедельник, 19:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
3 : 2
Завершен
Коломна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зоркий - Коломна
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0
0
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0
0
Матчи команд
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Стадион:
Зоркий
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Зоркий
Коломна
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
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