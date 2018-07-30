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Черноморец - Кубань Холдинг
Черноморец - Кубань Холдинг: обзор матча 30 июля 2018
Черноморец
30.07.2018, понедельник, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 0
Завершен
Кубань Холдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Черноморец - Кубань Холдинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
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31 июля
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28 июля
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