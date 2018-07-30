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Сокол - Сызрань-2003
Сокол - Сызрань-2003: обзор матча 30 июля 2018
Сокол
30.07.2018, понедельник, 18:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 3
Завершен
Сызрань-2003
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сокол - Сызрань-2003
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0
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Матчи команд
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Калуга
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
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Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
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