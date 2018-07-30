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Химик-Арсенал - Динамо Бр
Химик-Арсенал - Динамо Бр: обзор матча 30 июля 2018
Химик-Арсенал
30.07.2018, понедельник, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Химик-Арсенал - Динамо Бр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
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Химик-Арсенал
Динамо Бр
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
Вчера, 00:16
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
8
«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
12
Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
3
Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
«Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак»
2018.10.29 15:50
4
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
Вчера, 00:16
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
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