Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»

Новомосковский «Химик», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ, сообщил об уходе главного тренера Игоря Семшова. Специалист поблагодарил город за поддержку.

«Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом – я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше.

Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за «Химик», – сказал тренер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Семшов может возглавить «Арсенал».