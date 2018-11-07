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    Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»

    Новомосковский «Химик», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ, сообщил об уходе главного тренера Игоря Семшова. Специалист поблагодарил город за поддержку.

    «Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом – я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше.

    Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за «Химик», – сказал тренер.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Семшов может возглавить «Арсенал».

    Источник: ФК «Химик»

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    07.11.2018 00:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 апреля 2019, 10:00

      Зачем Арсеналу Т. нужен И.Семшов или решили клуб отправить
      в ФНЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 8 ноября 2018, 14:11

      все возможно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7968

      Томик 7 ноября 2018, 13:38

      Семшов - тренер? Не смешно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 10:40

      Семшов в Арсенале Т., а значит Арсенал Т. в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 ноября 2018, 09:49

      Спартаку еще аукнется этот гадкий поступок, а уж Кононову в первую очередь... контракт надо отрабатывать полностью, не разевать роток на большой кусок... подавиться можно..

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 ноября 2018, 09:24

      уход Карреры коснется десятка команд в России - позор, и это в разгар сезона...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 ноября 2018, 05:19

      Игорь верим, не подведи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 7 ноября 2018, 00:08

      Как мы все понимаем, эта первый конкретный, осязаемый шаг Кононова на пути в "Спартак".

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