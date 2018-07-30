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Калуга - Велес
Калуга - Велес: обзор матча 30 июля 2018
Калуга
30.07.2018, понедельник, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 1
Завершен
Велес
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Матчи команд
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1 : 4
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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0 : 0
21.11.2026
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Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
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Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
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Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
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