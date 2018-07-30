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Расписание матчей
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Чайка - СКА-Ростов
Чайка - СКА-Ростов: обзор матча 30 июля 2018
Чайка
30.07.2018, понедельник, 19:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
5 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чайка - СКА-Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
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5 : 0
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08.05.2026
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Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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