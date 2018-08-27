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    Расписание матчей 27-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 21 тур
    27 августа, понедельник
    01:00
    Васко да Гама
    3:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    27 августа, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    27 августа, понедельник
    04:30
    Портленд
    0:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 6 тур
    27 августа, понедельник
    16:00
    Уфа-2
    1:3
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 6 тур
    27 августа, понедельник
    17:00
    Ротор (мол)
    2:5
    Металлург Л
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 6 тур
    27 августа, понедельник
    17:00
    Ленинградец
    0:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 5 тур
    27 августа, понедельник
    17:30
    Енисей
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 5 тур
    27 августа, понедельник
    18:00
    Краснодар-3
    0:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 19 тур
    27 августа, понедельник
    18:00
    Слуцк
    1:0
    Дняпро
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 6 тур
    27 августа, понедельник
    19:00
    Словацко
    0:4
    Фастав
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 3 тур
    27 августа, понедельник
    19:15
    Истанбул Башакшехир
    3:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    27 августа, понедельник
    21:45
    Галатасарай
    6:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    27 августа, понедельник
    20:00
    Ольборг
    0:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 20 тур
    27 августа, понедельник
    20:00
    Старт
    0:1
    Одд
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 2 тур
    27 августа, понедельник
    21:00
    Райо Махадаонда
    0:1
    Мальорка
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 2 тур
    27 августа, понедельник
    21:15
    Леванте
    1:2
    Сельта
    Матч завершен
    27 августа, понедельник
    23:00
    Атлетик
    2:2
    Уэска
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 1 тур
    27 августа, понедельник
    21:30
    ПАС Ламия
    0:3
    Арис
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 2 тур
    27 августа, понедельник
    21:30
    Рома
    3:3
    Аталанта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 3 тур
    27 августа, понедельник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    0:3
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 3 тур
    27 августа, понедельник
    22:15
    Морейренcе
    1:1
    Белененсеш
    Матч завершен
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