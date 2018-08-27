июль 2018
август 2018
Бразилия. Серия А 2018, 21 тур
27 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2018
27 августа, понедельник
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 6 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 6 тур
27 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 6 тур
27 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 5 тур
27 августа, понедельник
17:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 5 тур
27 августа, понедельник
18:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 19 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 6 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 3 тур
27 августа, понедельник
19:15
Матч завершен
27 августа, понедельник
21:45
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 7 тур
Норвегия. Элитсериен 2018, 20 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 2 тур
27 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 2 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 1 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 2 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 3 тур
27 августа, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 3 тур
27 августа, понедельник
22:15
Матч завершен