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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Уэска
Атлетик - Уэска: обзор матча 27 августа 2018
Атлетик
27.08.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Уэска
47'
М. Сусаета
63'
Ю. Бершиче
71'
Х. Мирамон
87'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Уэска
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мусто
87'
ГОЛ! 2:2!
Л. Авила
Пас отдал
Г. Мелеро
77'
Замена
Л. Авила
️️️️
С. Лонго
Желтая карточка
А. Итурраспе
73'
72'
Желтая карточка
Х. Пулидо
71'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мирамон
Пас отдал
Х. Пулидо
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
И. Уильямс
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Уильямс
47'
Желтая карточка
Д. Гарсия
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Атлетик
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Уэска
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
18
де Маркос
5
Ноласкоайн
14
Сусаета
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-2-1-3
1
Вернер
21
Мирамон
3
Этчейта
5
Пулидо
16
Луизиньо
16
Мелеро
18
Мусто
16
Гомес
9
Лонго
9
Эрнандес
11
Гальяр
9
Лонго
6
Авила
6
Авила
9
Лонго
Остались в запасе
Атлетик
Уэска
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
6
Серджи Роберто
ЦП
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Лео Франко
Остались в запасе
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Лео Франко
Статистика матча Атлетик - Уэска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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