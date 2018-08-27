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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 27 августа 2018
Галатасарай
27.08.2018, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
6 : 0
Завершен
Аланьяспор
37'
Фернандо
49'
З. Гюмюш
53'
Э. Дердийок
82'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
ГОЛ! 4:0!
А. Оникуру
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
З. Гюмюш
53'
ГОЛ! 2:0!
З. Гюмюш
49'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Э. Дердийок
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
99
Мбилла Этам
ЦФ
3-1-1-1-2
16
Муслера
5
Нагатомо
25
Мариано
6
Джалик
5
Фернандо
20
Бельханда
7
Оникуру
11
Гюмюш
9
Дердийок
3-2-1
8
Маниатис
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
19
Вильяфаньес
34
Алкилич
10
Джалма
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
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