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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 27 августа 2018
Леванте
27.08.2018, понедельник, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
78'
Х. Луис Моралес (П)
10'
П. Систо
35'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
Желтая карточка
Р. Пьер
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
С. Буфал
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Луис Моралес
78'
77'
Желтая карточка
С. Альварес
Желтая карточка
Х. Кампанья
74'
63'
Желтая карточка
У. Мальо
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
П. Систо
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Пас отдал
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
4-1-1-2-2
13
Ойер
3
Гарсия
44
Пьер
21
Поштиго
23
Коке
8
Дукур
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
9
Марти
3-2-3-2
1
Альварес
14
Араужо
22
Кабрал
6
Алонсо
14
Ронкалья
22
Мальо
8
Бельтран
68
Лоботка
77
Систо
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Леванте
Сельта
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
10
Брайс Мендес
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Леванте - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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