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    Расписание матчей 02-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 22 тур
    2 сентября, воскресенье
    01:00
    Васко да Гама
    0:3
    Сантос
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    03:00
    Коринтианс
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    0:1
    Сеара
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    1:0
    Парана
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    2 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    3:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    03:00
    Даллас
    4:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    03:00
    Коламбус
    2:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    03:00
    Торонто
    2:4
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    05:00
    Реал Солт-Лейк
    6:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 3 тур
    2 сентября, воскресенье
    13:00
    Химнастик
    0:1
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Спортинг
    2:0
    Эстремадура
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:00
    Альбасете
    3:0
    Кордоба
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:00
    Гранада
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 3 тур
    2 сентября, воскресенье
    13:00
    Леванте
    2:2
    Валенсия
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:15
    Алавес
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:30
    Барселона
    8:2
    Уэска
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:45
    Бетис
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 8 тур
    2 сентября, воскресенье
    13:00
    Оденсе
    0:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    2:2
    Ольборг
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Эсбьерг
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Орхус
    1:1
    Вендсюссель
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:00
    Брондбю
    2:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    13:15
    Гронинген
    0:1
    Зволле
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    15:30
    Витесс
    0:4
    Аякс
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    3:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    4:2
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    14:00
    Селтик
    1:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    14:00
    Ипсвич Таун
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    15:30
    Бристоль Сити
    4:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    2 сентября, воскресенье
    14:00
    Десна
    0:1
    Олимпик
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Львов
    2:2
    Александрия
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    0:5
    Заря
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    0:2
    Карпаты
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 7 тур
    2 сентября, воскресенье
    14:00
    Знамя Труда
    1:0
    Псков-747
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    15:00
    Чертаново (мол)
    0:2
    ЦРФСО
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    3:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Муром
    1:3
    Казанка
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    14:00
    Енисей
    0:0
    Арсенал
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:30
    Динамо
    2:0
    Оренбург
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    0:0
    Спартак
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Ахмат
    2:1
    Уфа
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 7 тур
    2 сентября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    1:0
    Зоркий
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Динамо Бр
    0:1
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Сокол
    0:0
    Салют
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо
    3:0
    Калуга
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Химик-Арсенал
    2:1
    Сатурн
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Квант
    0:0
    Строгино
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    0:0
    Химки-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 7 тур
    2 сентября, воскресенье
    15:00
    Челябинск
    1:2
    Носта
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Зенит-Ижевск
    1:1
    Урал-2
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    3:0
    Уфа-2
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Звезда
    5:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 20 тур
    2 сентября, воскресенье
    15:00
    Торпедо
    2:3
    Шахтер
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Слуцк
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    1:0
    Неман
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    1:1
    Антверпен
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Серкль Брюгге
    0:3
    Гент
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:00
    Кортрейк
    3:3
    Генк
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    15:30
    Кардифф
    2:3
    Арсенал
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Бернли
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Уотфорд
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    0:0
    Амьен
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Ренн
    2:0
    Бордо
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:00
    Монако
    2:3
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 7 тур
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Карвина
    2:1
    Словацко
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Сигма
    2:3
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Ахмат (мол)
    3:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    СКА
    0:0
    Волгарь
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Спартак-Нальчик
    1:2
    Кубань
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Черноморец
    7:0
    Краснодар-3
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Дружба
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Чайка
    4:2
    Легион
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 2 тур
    2 сентября, воскресенье
    16:30
    РБ Лейпциг
    1:1
    Фортуна
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Шальке-04
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Базель
    1:1
    Тун
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Ксамакс
    2:3
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    2:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Авеш
    0:1
    Маритиму
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Риу Аве
    2:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    20:30
    Насьональ
    0:4
    Бенфика
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    22:30
    Порту
    3:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 6 тур
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    3:1
    Адмира
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    2:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:1
    Рапид
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 3 тур
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Фиорентина
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Аталанта
    0:1
    Кальяри
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Кьево
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Лацио
    1:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Сампдория
    3:0
    Наполи
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Сассуоло
    5:3
    Дженоа
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Торино
    1:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 21 тур
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:0
    Ранхейм
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    3:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Одд
    1:1
    Мольде
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    1:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:00
    Лиллестрем
    0:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 2 тур
    2 сентября, воскресенье
    19:15
    Арис
    2:0
    Ларисса
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:15
    Паниониос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:30
    Олимпиакос
    5:0
    ПАС
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 4 тур
    2 сентября, воскресенье
    19:15
    Касымпаша
    2:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    19:15
    ББ Эрзурумспор
    0:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:45
    Антальяспор
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    2 сентября, воскресенье
    21:45
    Бурсаспор
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
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