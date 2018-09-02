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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 02 сентября 2018
Ренн
02.09.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
12'
Б. Андре
16'
Р. Бенсебаини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
60'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
55'
Желтая карточка
Л. Лерагер
49'
Желтая карточка
М. Пундж
ГОЛ! 2:0!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Б. Бурижо
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андре
Пас отдал
К. Гренье
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
17
Мешер
25
Гелин
14
Траоре
27
Бурижо
21
Андре
19
Гренье
7
Сарр
20
дель Кастильо
9
Джордан
4-3-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
13
Санкаре
18
Плашил
21
Лерагер
90
Калу
40
Камано
7
Бриан
Остались в запасе
Ренн
Бордо
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ренн - Бордо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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