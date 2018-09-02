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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сокол - Салют
Сокол - Салют: обзор матча 02 сентября 2018
Сокол
02.09.2018, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
0 : 0
Завершен
Салют
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Матчи команд
Сокол
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Калуга
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2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
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3 : 0
24.10.2026
Родина-2
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
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Салют
2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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7 : 1
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Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
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Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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