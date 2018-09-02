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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 02 сентября 2018
Люцерн
02.09.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
90+5'
П. Шурпф
4'
Р. Хольцхаушер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Грассхоппер
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бауи
87'
Желтая карточка
Х. Линднер
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Пас отдал
Н. Бауи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Грассхоппер
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
2-2-1
13
Сальви
27
Швеглер
10
Шульц
81
Гвилия
11
Шурпф
15
Шнойвли
1-2-1
13
Линднер
5
Райнер
10
Хольцхаушер
7
Джуричин
21
Бауи
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
1
Давид Цибунг
ВР
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
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Люцерн
Грассхоппер
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1
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1
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2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
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2018.07.11 18:49
6
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
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1
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2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
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25
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
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2018.07.11 18:49
6
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2018.04.10 15:38
8
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