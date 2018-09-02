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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 02 сентября 2018
Леванте
02.09.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
13'
Р. Марти
33'
Р. Марти
16'
Д. Черышев
51'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Торрес
82'
Замена
С. Мина
️️️️
К. Солер
Вторая желтая
Коке
76'
70'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Черышев
Замена
Р. Двамена
️️️️
Э. Боатенг
69'
68'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Гамейро
Замена
Джейсон
️️️️
С. Прсич
65'
51'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Парехо
Желтая карточка
Чема
48'
Замена
Р. Пьер
️️️️
С. Поштиго
46'
Желтая карточка
Коке
45'
ГОЛ! 2:1!
Р. Марти
Пас отдал
Э. Барди
33'
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Черышев
Пас отдал
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Айтор
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-1-3
13
Ойер
3
Гарсия
5
Чема
21
Поштиго
23
Коке
20
Кампанья
14
Прсич
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
9
Боатенг
4-3-1-2
33
Нето
12
Пиччини
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
19
Родриго
9
Гамейро
14
Прсич
23
Джейсон
23
Джейсон
14
Прсич
21
Поштиго
44
Пьер
44
Пьер
21
Поштиго
9
Боатенг
7
Двамена
7
Двамена
9
Боатенг
90
Черышев
9
Торрес
9
Торрес
90
Черышев
18
Солер
77
Мина
77
Мина
18
Солер
9
Гамейро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Гамейро
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Валенсия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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